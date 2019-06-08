اقتربت.. موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441

تم الإعلان الآن عن تاريخ وموعد ظهور نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441 تلك النتائج المنتظرة والمرتقبة من عشرات الألاف ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف، وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 10 شوال 1440 الجاري الموافق الخميس 13 يونيو 2019، وأكد العصيمي أن قوائم المرشحين الأولية سيتم إعدادها من خلال موقع “جدارة” منصة التوظيف الإلكتروني.

هذا ويذكر أن عدد الوظائف التعليمية الشاغرة تلك بلغ 10456 وظيفة طرحتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني “جدارة”، وتم غلق باب التقديم على تلك الوظائف يوم 27 رمضان 1440 الماضي، وتتم الآن عمليات المفاضلة بين المتقدمين، ليتم إعلان قوائم المرشحين الأولية يوم الخميس القادم الموافق 10 شوال.