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اقتربت.. موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
اقتربت.. موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441

تم الإعلان الآن عن تاريخ وموعد ظهور نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441 تلك النتائج المنتظرة والمرتقبة من عشرات الألاف ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف، وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 10 شوال 1440 الجاري الموافق الخميس 13 يونيو 2019، وأكد العصيمي أن قوائم المرشحين الأولية سيتم إعدادها من خلال موقع “جدارة” منصة التوظيف الإلكتروني.

هذا ويذكر أن عدد الوظائف التعليمية الشاغرة تلك بلغ 10456 وظيفة طرحتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني “جدارة”، وتم غلق باب التقديم على تلك الوظائف يوم 27 رمضان 1440 الماضي، وتتم الآن عمليات المفاضلة بين المتقدمين، ليتم إعلان قوائم المرشحين الأولية يوم الخميس القادم الموافق 10 شوال.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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