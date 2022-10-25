اكتتاب مرافق.. تعرف على السعر والمواعيد والبنوك المستلمة

تطرح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع “مرافق” عدد 73.09 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم تفاصيل نشرة اكتتاب شركة مرافق للأفراد ومواعيد وسعر الاكتتاب، والبنوك التي سوف تتلقى طلبات الشراء، يبدأ اكتتاب شركة مرافق للأفراد من يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.
اكتتاب مرافق للأفراد 2022
- سعر طرح السهم في اكتتاب شركة مرافق للأفراد هو 46 ريال سعودي.
- موعد بداية الاكتتاب من يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 حتى يوم 30 أكتوبر 2022.
- البنوك التي تتلقى طلبات الأفراد في اكتتاب مرافق هي: بنك الرياض، البنك الفرنسي، بنك ساب.
- موعد التخصيص: 3 نوفمبر 2022.
- موعد رد الفائض: 7 نوفمبر 2022.