اكثر من 1000 متطوع ومتطوعة لخدمة حجاج بيت الله من الهلال الأحمر السعودي

يشارك اليوم في بداية اول الايام العشر لشهر ذو الحجة الهلال الأحمر السعودي، في تقديم جميع خدماته الإسعافية والطبية استعدادا لاعمال الحج لهذا العام 1440هـ وذلك من خلال أكثر من 1600 متطوع ومتطوعة يقومون بتقديم الخدمات الإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام ، من بينهم 752 متطوع و848 متطوعة في الحرم المكي والمدينة المنورة.

العمليات الميدانيه

وفي مكة المكرمة يساهم المتطوعون في العمليات الميدانية مع الفرق الإسعافية في نطاقات الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، حيث تم التخصيص من خلال الهيئة 120 متطوعًا ومتطوعة في المسجد الحرام و80 متطوعًا في منى و35 متطوعًا في عرفات و55 متطوعًا في مزدلفة.

و في منطقة المدينة المنورة فيشارك أكثر من 1050 متطوع ومتطوعة في نطاقات المدينة المنورة والطرق المؤدية إليها والمسجد النبوي الشريف، للمساهمه في العمليات الإسعافية وتوعية الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية.

وتمارس الفرق التطوعية للهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًا ملحوظ في العناية بضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج، سواء على مستوى المشاركة في العمليات الإسعافية الميدانية مع القوافل الطبية أو على مستوى الحملات التوعوية والإرشادية التي استهدفت الحجاج في كل المنافذ البحرية والجوية للمملكة، وكذلك الأسواق والمراكز التجارية داخل العاصمة المقدسة.

موعد عيد الاضحي

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وذلك في مرصد الجامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.وبحسب العلام السعودي فإن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد 11 من شهر أغسطس.