الآن أسماء 13.230 مستفيدًا من دفعة برنامج سكني

كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن أسماء 13230 مستفيدا من البرنامج في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويعد البرنامج من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يهدف لها منهم 5835 أسرة سكنت منازلها.

أسماء المستفيدين من دفعة برنامج سكني

أعلن برنامج سكني أسماء المستفيدين من الأسر المقدمة وأرقام هوياتهم الوطنية، وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنا)، والتي تتيح تفاصيل أكثر عن الخيارات السكنية لراغبي التقديم للوحدات السكنية الجاهزة والتي تحت الإنشاء، والأراضي المجانية، وغيرها من الميزات والخيارات.

إجمالي المستفيدين من برنامج سكني

وتعد القائمة الجديدة المنشورة الآن لبرنامج سكني من المستفيدين امتدادا لما سبق إعلانه من أسماء خلال عام 2018 والذي بلغ بها عدد المستفيدين أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل إبريل الماضي عدد 14728 أسرة مستفيدة.

خدمات سكني

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم: إن سكني يعمل على تقديم خدمات مميزة للمستفيدين وكل حسب ما يحتاج ويرغب، كما تحرص وزارة الإسكان على سرعة إجراء تملك الوحدات السكنية وتقديم خدمات أفضل تزامنا مع رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

جهود برنامج سكني لخدمة المواطنين

وأضاف السويلم: إن البرنامج يعمل بكل طاقته لخدمة المواطنين وتوفير خيارات سكنية تناسب الجميع إذ تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعا سكنيا وتتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع الوصول لجودة أعلى والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ لكل مشروع وتوفر المملكة بالمشروع الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.