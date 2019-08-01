الآن إيداع معاشات الضمان وبدل الغلاء في حسابات المستفيدين | ورابط استعلام مستفيدي المقطوعة

معاشات الضمان وبدل الغلاء يبحث الكثير من المستفيدين منهما عن بدء المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ما هناك من وسائل وبرامج للمساندة في شهر ذي الحجة ومع قرب موعد عيد الأضحى المبارك ، ومنها المعاشات الضمانية والمساندة المالية النقدية من أجل الغذاء وسداد جزء من قيمة فواتير الكهرباء.

تقديم موعد إيداع معاشات الضمان وبدلا الغلاء

ومن المقرر أن يتم إيداع معاشات الضمان وبدلا الغلاء في اليوم الثاني من الشهر الميلادي إلا أن ذلك اليوم وافق يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة ما دعا إلى تقديم موعد إيداع معاشات الضمان وبدلا الغلاء يوما وبدء الصرف اليوم بمشيئة الله تعالى.

معاشات الضمان الاجتماعي

تشمل معاشات الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة الذي أقرته المملكة بموجب أمر ملكي كريم ، قضى بأن يستمر إيداع وصرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ؛ ومن هم يعانون من غلاء المعيشة وتلك القيمة مع المعاشات التقاعدية.

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رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان

يتساءل الكثيرون من زوارنا عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، ونجيب على تساؤلاتهم بترك رقم للتواصل والاستفسار عن أي شيء ختص بمقطوعة الضمان الاجتماعي والرقم هو 19911 ، كما أنه بمتابعة حساب وزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، يمكنهم معرفة كل ما هو جديد ، كما يمكن برقم الهوية الاستعلام عبر الرابط التالي: (هنا) عن كل ما يرتبط بالمقطوعة.