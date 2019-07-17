” الآن ” استعلام قرض بنك التسليف السعودي برقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية

يقدم بنك التسليف السعودي العديد من الاستعلامات الإلكترونية الهامة منها استعلام عن المدة المتبقية في القسط واستعلام عن القسط من خلال حاسبة الأقساط واستعلام عن أحقية الحصول على القرض من خلال عدة شروط موضحة من قبل بنك التسليف.

قروض بنك التسليف السعودي

يعد بنك التسليف السعودي من أوائل البنوك التي ترعى حاجة الأسر الأدنى دخلاً من خلال عدة قروض تهتم بالأسرة السعودية والمرأة السعودية؛ منها قرض الأسرة والذي يستهدف عائل الأسرة حيث يسهم في الحد من الكفاف، وهناك قرض السيارة والتي يمكن للمقترض العمل عليها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

كما يوجد قرض الزواج والتي يمكنك الاطلاع على شروط قرض الزواج من بنك التسليف وهو للمساهمة في الحد من أعباء الزواج للشباب الذي لم يتزوج بعد؛ كما يوجد قرض السكن أو ترميم السكن وهو مختص بإصلاح وترميم المباني بشروط محددة أيضاً.

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استعلام بنك التسليف برقم الهوية الوطنية

يمكنك الاستعلام عن المتبقي من قروض بنك التسليف برقم الهوية أو من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعي برقم السجل المدني ؛حيث يعد بنك التسليف من أهم البنوك الحكومية التي تقدم خدمات الاستعلامات الإلكترونية وإليكم خطوات الاستعلام عن أقساط بنك التسليف.

خطوات الاستعلام عن المتبقي من بنك التسليف

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي من خلال الرابط الموضح في الفقرة السابقة وإدخال رقم الهوية الوطنية والضغط على بحث أو استعلام وسوف يقوم الموقع بنقلك مباشرة لصفحة أخرى تجد فيها ما تم الاستعلام عنه.