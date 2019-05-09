“الآن” الاستعلام عن الدفعة 18 من حساب المواطن السعودي لشهر مايو 2019

الاستعلام عن الدفعة 18 من دفعات برنامج حساب المواطن السعودي اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2019 يعتبر خبر سارة من الأخبار التي ينتظرها المواطن السعودي حيث يرغب المواطن السعودي فى الحصول على الدفعة الجديدة من حساب المواطن من أجل تغطية نفقات الحياة المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، حيث صرح المتحدث الرسمي المسئول عن صرف دفعات برنامج حساب المواطن بأن اليوم سيتم صرف الدفعة 18 من حساب المواطن لأن يوم الغد الجمعة 10 مايو 2019 موافق إجازة وعطلة رسمية، وبالتالى تم تقديم موعد صرف الدفعة حسبما هو متفق عليه إلى اليوم الخميس 9 مايو 2019.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية بأنه تم اليوم إيداع مبلغ 2.5 مليار ريال سعودي فى الدفعة 18 من برنامج حساب المواطن، وقد أقبل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية على الاستعلام عن الدفعة 18 من حساب المواطن، وخلال هذا التقرير سيتم عرض كافة تفاصيل الدفعة الثامنة عشر من حساب المواطن لشهر مايو حيث تم إيداع 2.5 مليار ريال سعودي مبالغ دعم المستحقين لعدد 12.3 مليون مستفيد وتابع، ومبلغ 14.5 مليون ريال سعودي تعويضات للدفعات السابقة، ويستفيد 83% من الأسر والأفراد المؤهلين والذين شملهم الدعم، ويبلغ متوسط دعم الأسرة المستحقة استحقاق كامل فى برنامج حساب مواطن 1000 ريال سعودي.

الاستعلام عن الدفعة 18 من حساب المواطن لشهر مايو 2019

للاستعلام عن الدفعة 18 من حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة، وكذلك تحديث البيانات الخاصة بالمواطن السعودي، ولإجراء حاسبة حساب المواطن لعام 1440 هجرية، يمكن الدخول على وإجراء الاستعلام كالتالي :-

الدخول على رابط الاستعلام عن الدفعة 15 من حساب المواطن من هنا يتم اختيار الخدمة التى يريدها المواطن، هل هى حاسبة حساب المواطن 1440، أم تحديث البيانات، أم تسجيل جديد. يتم الضغط على تسجيل ونقوم باختيار العملية المراد تنفيذها واستكمال باقي الخطوات المطلوبة.

نبذة عن برنامج حساب المواطن السعودي

قامت المملكة العربية السعودية بتدشين برنامج حساب المواطن من اجل مساعدة المحتاجين والمستحقين للإعانة والمعونة، وذلك من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقد تم تدشين برنامج حساب المواطن منذ عام 2016 وذلك منذ 3 سنوات وقد تم صرف 17 دفعة من دفعات حساب المواطن، واليوم سيتم صرف الدفعة 18 من دفعات حساب المواطن، والبرنامج يتيح لجميع مواطني المملكة الاستعلام عن حاسبة المواطن من أجل معرفة المبلغ المالي المقدر للمواطن الحصول عليه.