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الآن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
الآن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن 1440 هـ
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
يزداد البحث في هذه الأونة من قبل المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثيرين من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة بعد إنقطاع كبير  ، حيث ناشد العديد من المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” وزارة العمل في دولة المملكة العربية السعودية بضرورة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الذين هم على قوائم الإنتظار ، يذكر ان وزارة العمل لم تقم بإيداع مساعدة المقطوعة للمستفيدين منذ شهر رجب الماضي ، الإمر الذي شكل خوف لدي كافة المواطنين من إنقطاع المساعدة الحكومية المقدمة للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط .

وزارة العمل تحسم الجدل بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية  على أنه لا يوجد موعد رسمي حتي الأن من أجل صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وقد أكدت الوزارة على أنه في حال تم تعيين الموعد سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية .

شروط مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

عن الكاتب

حسين كوراز

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