الآن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن 1440 هـ

يزداد البحث في هذه الأونة من قبل المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثيرين من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة بعد إنقطاع كبير ، حيث ناشد العديد من المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” وزارة العمل في دولة المملكة العربية السعودية بضرورة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الذين هم على قوائم الإنتظار ، يذكر ان وزارة العمل لم تقم بإيداع مساعدة المقطوعة للمستفيدين منذ شهر رجب الماضي ، الإمر الذي شكل خوف لدي كافة المواطنين من إنقطاع المساعدة الحكومية المقدمة للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط .
وزارة العمل تحسم الجدل بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعةأعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد موعد رسمي حتي الأن من أجل صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وقد أكدت الوزارة على أنه في حال تم تعيين الموعد سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية .
شروط مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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