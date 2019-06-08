“الآن” رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 19

حساب المواطن هو عبارة عن نظام دشنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهو خاص فقط بالمواطنين والمواطنات المحدودين الدخل الغير قادرين على اعباء المعيشة، فيدعمهم مالياً ويغطي كل احتياجاتهم، وحرصاً منا على إفادتكم نقدم لكم رابط الاستعلام عن حساب المواطن فيما يلي.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 19 :

الآن أعزاءنا القراء يمكنكم من خلال رابط البوابة الإلكترونية معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن وذلك من خلال كتابة رقم الهوية الخاص بكم فقط، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية السعودية كانت قد أعلنت من قبل عن إيداع الدفعات لكل المستفيدين المفترض أن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن فضلاً عن شروط الأهلية والمعايير التي تؤكد على استحقاق الدعم، ويمكنكم الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الرابط التالي :

الاستعلام عن حساب المواطن لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية :

الآن، بإمكانكم الدخول على الرابط السابق ذكره للاستعلام عن حساب المواطن، حيث من المفترض أن يتم البدء في صرف حساب المواطن خلال الأيام القادمة، وتجدر الإشارة إلى انه يمكن التسجيل في البرنامج لتستفيد من دفعة الشهر القادم بشرط أن يكون المواطن مستوفي الشروط الخاصة بالبرنامج وشروط الأهلية.

على الجانب الآخر، اوضح سليمان القحطاني في تصريحات صحفية سابقة بأنه قدتم إيداع حوالي 2.5 مليار ريال سعودي باسم حساب المواطن، ليكون من نصيب مستحقي الدعم داخل أراضي المملكة، فقط كل ما عليكم هو التسجيل في الرابط لتتمكنوا من الحصول على مبلغ الاستحقاق الكامل الذي يبلغ حوالي 1000 ريال سعودي لكل أسرة.