الآن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه

نتائج الطلاب نظام نور ، استحدث نظام نور نظام جديد مؤخرا وهو الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية للفصل الدراسي الثاني بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويعتبر موقع نور الإلكتروني هو الموقع الرسمي الذي يمكنك الحصول نتائج الطلاب ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على هذا النظام .

وقد تم تفعيل هذه الخدمة بغرض التسهيل على الطلبة والطالبات وهي تعتبر من اهم الخدمات التي قدمها نظام نور 1440، بالإضافة إلي التقارير الشهرية بالطلبة ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلي الرابط الإلكتروني الجديد ويمكن لجميع المراحل التعليمية “الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية ” الحصول على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن النتائج بالنظام الجديد برقم الهوية 1440:

الدخول إلي رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو الطالبة

ثم كتابة رمز التحقق الموجود في الخانة المخصصة لهذا الرقم في صفحة الاستعلام عن نتائج الطلبة

وفي الحال سوف يتم تعمل الصفحة على التحميل ويتم عرض نتائج الطالب المراد نتيجته والذي تم ادخال رقم الهوية الخاص به

ويتيح هذا النظام إمكانية طباعة هذه النتائج وبهذا سوف يتمكن الطالب من الحصول على شهادة تحتوي على جميع الدرجات الخاصة بالطالب .

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