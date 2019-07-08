الآن رابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان

نشرت جامعة جازان عبر الموقع الرسمي لها صباح اليوم الإثنين 08-07-2019، نتائج القبول للعام المقبل 1441هـ، بعدما أغلقت إدارة جامعة جازان باب التقديم ، وعكفت على فرز المتقدمين من طلاب وطلبة الثانوية العامة واختيار المقبولين من المرشحين والمرشحات.

نتائج القبول

ويذكر أن جامعة جازان أعلنت عن اختيار الطلاب المتوافق ع ليها شروط التقديم للجامعة للعام الدراسي 1441 هجريا، وأنت نتائج القبول أعلنتها عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جازان، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة والذين قدموا عبر عمادة التسجيل على موقع الجامعة في الأيام الماضية.

خطوات الاستعلام

يمكنك الاستعلام عن نتيجة القبول في جامعة جازان وذلك بالدخول على موقع الجامعة عبر شبكة الإنترنت من خلال الضغط على كلمة جامعة جازان حتى تستطيع الدخول على الموقع دون بحث.

ثم يمكنك اختيار قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان، ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم الخاص به ثم إدخال الرقم السري واختيار نوع الدراسة (البكالوريوس) الذي تقدم للدراسة به.