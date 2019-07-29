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الآن | رابط التسجيل في اختبار القدرات عبر قياس

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
الآن | رابط التسجيل في اختبار القدرات عبر قياس
اختبارات القدرة عبر قياس

أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل أمام المتقدمين لاختبار القدرات العامة (ورقي)، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019م للطالبات، وذكر المركز إن على المتقدمين التسجيل في اختبار القدرات العامة عبر رابط قياس التالي: (هنا) ؛ للقياس الدرات التحليلية والاستدلالية.

اختبار القدرات عبر قياس

ويهدف اختبار القدرات عبر قياس إلى معرفة مدى القدرات التحليلية والاستدلالية، وما يكون عليه المتقدم من قابلية للتعلم ؛ بعيدا عن البراعة الخاصة في أي موضوع آخر، ويكون الاختبار باللغة العربية ، ويكون اختبار القدرات عبر قياس لمعرفة:

  • القدرة على فهم ما هو مقروء.
  • القدرة على الإدراك للعلاقات المنطقية.
  • القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
  • القدرة على الاستنتاج.
  • القدرة على القياس.

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معلومات حول اختبار القدرات العامة:

  • يقسم اختبار القدرات عبر قياس إلى (لفظي وكمي) وبهما عدد من الأسئلة التجريبية ، ويكون حسابها ضمن درجات الطالب التي حصل عليها.
  • الوقت لكل جزء لفظي أو كمي على حدة 25 دقيقة وتقدم الأسئلة بشكل متناوب.
  • ثبات عدد الأسئلة في كل الاختبارات على مدى ما مضى من سنوات، وكل ما يختص بالتقسيم لها والوقت ، ولكن كل ما
  • يختلف هو الأسئلة ؛ ويوجد مستوى موجد على الجميع لقياس الأمهر بين هذه الاختبارات.
  • يعمل المركز على موازنة جميع الاختبارات على مدى السنوات والعدد والصعوبة بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.
  • يتم ترتيب الأسئلة حسب الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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