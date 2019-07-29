الآن | رابط التسجيل في اختبار القدرات عبر قياس

أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل أمام المتقدمين لاختبار القدرات العامة (ورقي)، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019م للطالبات، وذكر المركز إن على المتقدمين التسجيل في اختبار القدرات العامة عبر رابط قياس التالي: (هنا) ؛ للقياس الدرات التحليلية والاستدلالية.
اختبار القدرات عبر قياس
ويهدف اختبار القدرات عبر قياس إلى معرفة مدى القدرات التحليلية والاستدلالية، وما يكون عليه المتقدم من قابلية للتعلم ؛ بعيدا عن البراعة الخاصة في أي موضوع آخر، ويكون الاختبار باللغة العربية ، ويكون اختبار القدرات عبر قياس لمعرفة:
- القدرة على فهم ما هو مقروء.
- القدرة على الإدراك للعلاقات المنطقية.
- القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
- القدرة على الاستنتاج.
- القدرة على القياس.
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معلومات حول اختبار القدرات العامة:
- يقسم اختبار القدرات عبر قياس إلى (لفظي وكمي) وبهما عدد من الأسئلة التجريبية ، ويكون حسابها ضمن درجات الطالب التي حصل عليها.
- الوقت لكل جزء لفظي أو كمي على حدة 25 دقيقة وتقدم الأسئلة بشكل متناوب.
- ثبات عدد الأسئلة في كل الاختبارات على مدى ما مضى من سنوات، وكل ما يختص بالتقسيم لها والوقت ، ولكن كل ما
- يختلف هو الأسئلة ؛ ويوجد مستوى موجد على الجميع لقياس الأمهر بين هذه الاختبارات.
- يعمل المركز على موازنة جميع الاختبارات على مدى السنوات والعدد والصعوبة بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.
- يتم ترتيب الأسئلة حسب الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار.
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