الآن | رابط التسجيل في اختبار القدرات عبر قياس

أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل أمام المتقدمين لاختبار القدرات العامة (ورقي)، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019م للطالبات، وذكر المركز إن على المتقدمين التسجيل في اختبار القدرات العامة عبر رابط قياس التالي: (هنا) ؛ للقياس الدرات التحليلية والاستدلالية.

اختبار القدرات عبر قياس

ويهدف اختبار القدرات عبر قياس إلى معرفة مدى القدرات التحليلية والاستدلالية، وما يكون عليه المتقدم من قابلية للتعلم ؛ بعيدا عن البراعة الخاصة في أي موضوع آخر، ويكون الاختبار باللغة العربية ، ويكون اختبار القدرات عبر قياس لمعرفة:

القدرة على فهم ما هو مقروء.

القدرة على الإدراك للعلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

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معلومات حول اختبار القدرات العامة: