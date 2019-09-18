الآن رابط التقديم على وظائف تعليم مكة

بدأت اليوم تعليم مكة المكرمة في استقبال المتقدمين على الوظائف الخالية والشاغرة المتوفرة طبقا للائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور ( أ )، والموجودة لدى الإدارة.







رابط التقديم على وظائف تعليم مكة

وأعلن اليوم تعليم مكة المكرمة أن من تتوافر في شروط التقديم على وظائف تعليم مكة المكرمة ولديه رغبة في التقديم فإنه يكون بدءا من اليوم 26 / 1 / 1441 ويستمر التقديم لمدة 7 أيام من خلال الرابط (هنا).







أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية

وأكد تعليم مكة أنه سوف يعلن عن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية من خلال الموقع الرسمي للإدارة ووسائل الإعلام الإلكترونية وأن تعليم مكة سوف تستبعد الطلبات غير الموافقة للشروط المعلن عنها.

إلغاء الطلبات السابقة

وشدد تعليم مكة أن الطلبات التي تم تقديمها سابقا سواء كانت ورقية أو إلكتورنية فإنها ملغاة، ولا يعتد بها، ويتم استقبال الطلبات الجديدة لوظائف تعليم مكة.







شروط التقديم على وظائف تعليم مكة

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

لا يكون مؤهله الدراسي أكبر من الشهادة الثانوية.

إجادة القراءة والكتابة.

محله سكنه مدينة (مكة المكرمة) وإحضار الأوراق التي تثبت ذلك.

سن المتقدم لا يقل عن (35) عامًا لمدارس البنات وأن لا يقل عن (25) عاما للبنين.

على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية وذلك بعد تحديدها من قبل اللجنة.

تسجيل جمع المتقدمين والمتقدمات في نظام «ساعد» بوزارة الخدمة المدنية.

يجب أن يكون المتقدم غير متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

توافر اللياقة الطبية.

حسن السير والسلوك

عدم الحكم عليه في أي قضية تختص بالأمانة أو الشرف، ولا يكون لديه سوابق.