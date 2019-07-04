الآن رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بـ الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” التي تقدمها الحكومة السعودية لكافة المواطنين السعوديين من اصحاب الدخل المتدني او المتوسط ، وتقدم المساعدة لتلك الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وذلك بسبب غلاء المعيشة وتطبيق الضريبة المضافة الذي أدى إلى إرتفاع العديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وتعمل المملكة على تطبيق رؤيتها للعام 2020 ، وتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

وزارة العمل تودع مساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة في الضمان الإجتماعي

اعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن البدء بإيداع مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة وذلك عن شهر ذو القعدة في حسابات المستفيدين في الضمان الإجتماعي بشكل مباشر ، وقد أكدت الوزارة على أن تلك المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لاجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء .

شروط وضوابط مساعدة المقطوعة

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العم الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريا الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد