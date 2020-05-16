الآن رابط النتائج برقم الهوية 1441

الان يمكن لجميع الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية بكافة المراحل التعليمية للصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية معرفة نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب، وذلك بعد أن تم الاعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 1441 هـ، حيث يمكن لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية الثلاث الدخول على رابط نظام نور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 1441هـ.

رابط النتائج برقم الهوية 1441 هـ:-

نظام نور يعد من أهم الانظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية، فهو نظام تعليمي كامل، يتيح للطلاب والسادة أولياء الأمور والمعلمين الحصول على العديد من الخدمات، فهو ليس قاصراً على عرض النتائج فقط، فهو يمثل حلقة اتصال بين المعلمين والطلاب، وبين المعلمين وبين إداراتهم التعليمية وبين المديريات التعليمية ووزارة التعليم، حيث يتم معرفة كافة السياسات التي تطرحها وزارة التعليم في المملكة.

ويمكن للطلبة والطالبات في المملكة معرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية من خلال موقع رابط النتائج برقم الهوية، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الهوية الخاص به، ثم كتابة رمز التحقق ثم الضغط على ابحث.

يذكر أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قررت فى اعقاب تعليق الدراسة بالمدارس بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في اغلاق المدارس في العديد من دول العالم خوفا على صحة الطلاب وذويهم رفع الطلاب إلى الصف الدراسي الثاني بدون اجراء أية اختبارات.