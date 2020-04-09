“الآن” رقم خدمة عملاء حساب المواطن للتعرف على آخر المستجدات

منذ الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة ال29 تزايد البحث على رقم خدمة عملاء حساب المواطن من أجل الاستعلام والاستفسارات الخاصة بالحساب وموعد صرف الدفعة الجديدة ومشاكل الصرف ومشاكل تسجيل الدخول وحل مشاكل المستفيدين وكيفية إضافة تابع أو غير ذلك، ونوضح لكم من خلال هذا المقال أرقام خدمة عملاء على موقع كلمة دوت اورج.

رقم خدمة عملاء حساب المواطن

يعمل رقم خدمة عملاء حساب المواطن على مدار الساعة من أجل استقبال مشاكل المواطنيين من خلال رقم (19912) طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ويتم استقبال الاتصالات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة العاشرة مساءا، ويعد رقم خدمة العملاء مجانى حيث يمكنك الرد على استفساراتهم المختلفة ومساعدتهم فى حل كل ما يتعلق بحساب المواطن ويوجد ايضا أكثر من طريقة أخرى للاستعلامات والاستفسارات.

يوجد طرق أخرى للشكاوى والاستفسارات الأخرى فى حساب المواطنين من أجل تلقى الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والأسئلة من خلال الموقع الالكترونى لحساب المواطن واختيار خدمة صوتك مسموع الخدمة التى تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية تلقى الاستفسارات ومعرفة الاخبار والشكاوى من خلال الموقع الالكترونى لصفحة حساب تويتر على موقع التواصل الاجتماعى حيث تعمل الخدمة على مدار اليوم من يوم الاحد الى يوم الخميس، بالإضافة إلى رقم خدمة العملاء المجانى ويتم أيضا الاستعلام من خلال هذا الرقم على مدار الساعة من الأحد إلى الخميس.