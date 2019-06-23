الآن | موعد صرف راتب شهر يونيو لموظفي المملكة

تفصل المواطنين الموظفين في المملكة العربية السعودية أيام قليلة عن إيداع راتب شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبار، إذ إنه تقرر إيداع راتب شهر يونيو في حسابات الموظفين في صبيحة يوم الخميس المقبل والذي يوافق يوم 27 يونيو الجاري.

موعد صرف راتب يونيو

ويذكر أن المملكة تودع في حسابات موظفي القطاع الحكومة راتب شهر يونيو 2019 صبيحة يوم الخميس المقبل ويضاف إلى راتب يونيو بدل غلاء المعيشة.

توحيد مواعيد صرف الرواتب

كما أنه صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتوحيد موعد صرف راتب جميع العاملين في المملكة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما شملت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب حتى يتيسر للمواطنين دفع الخدمات كافة.

صرف الراتب حال موافقة يوم 27 إجازة رسمية

وتتبع المملكة العربية السعودية نظاما في صرف الراتب، فإذا صادف ووافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخير موعد الصرف إلى يوم بعده.