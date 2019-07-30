الأتحاد العربي للعلوم والفلك يعلن موعد عيد الأضحي المبارك في مصر والسعودية

وفقآ للأخبار المنتشرة علي الساحة العربية حول موعد عيد الأضحي المبارك، أعلن اليوم الثلاثاء الأتحاد العربي المختص بشئون الفلك، انه حاليآ يتم التنسيق بين السعودية ومصر لتحديد موعد عيد الأضحي المبارك بدقة.

وأشار الأتحاد العربي للعلوم والفلك، ان يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، سيكون أول أيام عيد الأضحي المبارك فلكيآ، وفقآ لما أكده أحد أعضاء الأتحاد العربي للعلوم والفلك.

وبدورة فقد نفت دار الإفتاء المصرية الأخبار التي تم تداولها مؤخرآ حول موعد عيد الأضحي، مؤكدة انه هذا الأخبار مغلوطة تمامآ، مؤكدة انه سيتم إستطلاه هلال ذي الحجة يوم 29 من شهر ذي القعدة.

الجدير بالذكر ان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد أكدت في تصريحات سابقة عنه سيتم تحري رؤية الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

هذا وقد أشارت وكالة واس السعودية، علي طلب المحكمة العليا السعودية بإعطاء الأمر الي من يري الهلال بالعين المجردة اوالمناظير بضرورة أبلاغ المحكمة، مع ضرورة تسجيل شهادته الي أقرب محكمة تابعة لها.

وجب الذكر ايضآ ان دار الإفتاء المصرية قد حذرت في وقت سابق من الأخبار المنتشرة حاليآ حول موعد عيد الأضحي المبارك، وهي الأخبار التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أشارت الي ان جميع هذه الأخبار المتداولة مغلوطة، كما أكدت في بيان لها الجمعة الماضي، من الأخبار المغلوطة التي تداولتها عدد من الصحف والمواقع عن تحديدها لموعد عيد الأضحى المبارك.