الأحوال المدنية تعلن عن موعد تجديد الهوية الوطنية بالمملكة السعودية

نشرت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” بيانًا يوضح موعد تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء فترة الصلاحية بـ 180 يومًا لتفادي الغرامة المالية التي تم تحديدها وفق النظام، وسوف يتم تجديد بطاقة الهوية عبر نظام “أبشر” الالكتروني الذي يحرص على إطلاق خدمات جديدة للمواطنين للتسهيل عليهم كما يستطيع المواطنين حجز موعد للتجديد من خلال نفس النظام.

موعد تجديد الهوية الوطنية عبر نظام ابشر

حرصت وزارة الداخلية بالمملكة تفعيل خدمة الكترونية جديدة تخدم المواطنين وتساعدهم على تجديد بطاقة الهوية الوطنية بطريقة الكترونية من خلال نظام “أبشر” الالكتروني ولتجديد بطاقة الهوية الوطنية هناك عدد من الإجراءات والشروط والتي كم أهمها إحضار صورة شخصية مقاس 4× 6 على أن تكون الصورة واضحة وبدون غطاء للرأس أو عدسات، بالإضافة إلى صورة وأصل بطاقة الأحوال المدنية ودفتر عائلة بالنسبة للشخص المتزوج.

موعد تجديد الهوية الوطنية 2019/1440

هناك بعض الخطوات الواجب إتباعها لحجز موعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، بعد الدخول على موقع نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية والولوج إلى صفحة حجز الأحوال المدنية، يتم ملئ البيانات بصورة صحيحة ثم الضغط على “التحقق من البيانات الخاصة بي” للذهاب إلى خدمة المواعيد وسوف يقوم الموقع بإظهار قائمة بتواريخ الحالة المدنية المسجلة لك،فم بعد ذلك بالنقر على كلمة حجز موعد جديد، وبعدها سترى الخدمات المتاحة، وبعدها قم بالضغط على كلمة “التالي” للانتقال إلى تحت فرع الأحوال المدنية الذي يرغب المواطن بحجز موعد فيه

في النهاية يتم الضغط على كلمة اختيار للانتقال إلى الخطوة الرابعة وهي اختيار موعد تجديد الهوية الوطنية حسب الوقت والتاريخ، على أن يتم تحديد موعد في حالة أن كان في غضون 7 أيام أو اكتب الموعد المراد تحديده في المربع أعلى الجدول، ليقوم الموقع بالنقل إلى الخطوة الخامسة وهي تأكيد الموقع وقراءة الشروط والموافقة عليها، وفي هذه الخطوة وبعد التأكيد على بيانات الموعد فقد تكون أكملت الحجز، وسيقوم الموقع بعرض تذكرة الحجز لطباعتها ومراجعة الفرع وشروط أحكام الخدمة المختارة.