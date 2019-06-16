الأحوال المدنية تفتح باب التقديم في الوظائف العسكرية للنساء

استطاعت المرأة السعودية النجاح في كافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية وأثبتت كفاءتها في كافة المجالات التي اسندت أليها كالتعليم والطب وغيرها وحاليا الوظائف العسكرية وذلك عن طريق روية 2030 ألتي فتحت لها أفاق جديد للعمل بها والنجاح واثبات كفاءتها.
وقد أعلنت الإدارة العامة في وكالة وزارة الداخلية بفتح باب التسجيل أما النساء في وكالة الأحوال المدنية برتبة جندي أول وجندي وذلك للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية وذلك في جميع مناطق المملكة،ويتم تقديم الطلبات عبر بوابة ابشر للتوظيف الذي تتيح التقديم إلكترونيا ويستمر التقديم حتى اخر موعد الأربعاء 16 شوال وسوف يتم أعلان نتائج القبول المبدئي ونتيجة الترشيح النهائي عبر بوابة ابشر.
شروط تقديم الأحوال المدنية للنساء
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ، ويستثنى من ذلك من نشأة مع والدها خارج الدولة أثناء خدمته البلاد.
- أن تكون المتقدمة تتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وغير محكوم عليها في جريمة تخل بالشرف والأمانة.
- أن لايقل سن المتقدمة عن 25 عام والايزيد عن 35 عام.
- ألأتكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي .
- امتلاك المتقدمة هوية مستقلة وسارية الصلاحية عند التقديم .
- طول المتقدمة يجب ألا يقل عن 160 سم مع مناسبة الوزن مع الطول وفقا للائحة الطبية.
- ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
- أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة بالقبول .
- يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
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