الأحوال المدنية تفتح باب التقديم في الوظائف العسكرية للنساء

استطاعت المرأة السعودية النجاح في كافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية وأثبتت كفاءتها في كافة المجالات التي اسندت أليها كالتعليم والطب وغيرها وحاليا الوظائف العسكرية وذلك عن طريق روية 2030 ألتي فتحت لها أفاق جديد للعمل بها والنجاح واثبات كفاءتها.

وقد أعلنت الإدارة العامة في وكالة وزارة الداخلية بفتح باب التسجيل أما النساء في وكالة الأحوال المدنية برتبة جندي أول وجندي وذلك للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية وذلك في جميع مناطق المملكة،ويتم تقديم الطلبات عبر بوابة ابشر للتوظيف الذي تتيح التقديم إلكترونيا ويستمر التقديم حتى اخر موعد الأربعاء 16 شوال وسوف يتم أعلان نتائج القبول المبدئي ونتيجة الترشيح النهائي عبر بوابة ابشر.

شروط تقديم الأحوال المدنية للنساء