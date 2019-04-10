الأحوال المدنية: حجز موعد إلكتروني من خلال موقع أبشر

موقع أبشر قدم للمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي وفرت الوقت والجهد ومن الخدمات المتاحة عبر موقع أبشر للجوازات خدمة حجز موعد إلكتروني، فيمكنك عزيزي القارئ من حجز موعد بالجوازات من خلال اتباع خطوات بسيطة، كما يمكنك إلغاء حجز الموعد الإلكتروني من خلال أبشر وإليكم طريقة الحجز ولينك مباشر لحجز موعد إلكتروني الأحوال المدنية.

حجز موعد إلكتروني من خلال أبشر

الحجز من خلال رابط حجز الموعد،التابع لوزارة الداخلية السعودي ومن خلال خطوات إدخال الرقم الخاص بك للهوية الوطنية ومن ثم اختيار التقويم ميلادي أو هجري لإضافة تاريخ ميلادك ثم إعادة كتابة الرمز المرئي الموضح بأسفل الشاشة ثم الضغط على أيكونه التحقق من بياناتي، إن قمت بإدخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح أكمل وإن كان هناك أي خطأ قم بالضغط على أيكونه مسح وأعد الكتابة مرة أخرى ثم قم بالضغط على التحقق مرة أخرى.

فيديو توضيحي يوضح خطوات الحجز الإلكتروني

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