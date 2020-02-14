الأحوال المدنية: هذه خطوات تسجيل المواليد عن طريق منصة أبشر

تسهل الأحوال المدنية في السعودية إجراءات تسجيل المواليد من خلال منصة أبشر الألكترونية ، يمكنك إتباع بضع خطوات لإكمال عملية تسجيل المواليد للحصول على وثائق الميلاد التي سوف تتلقاها في ظرف عن طريق البريد.

تسجيل المواليد

ونشرت منصة أبشر absher، مقطع مرئي على حسابها في تويتر، يوضح الخطوات المتبعة لتنفيذ إجراء تسجيل المواليد الجدد. وهي خدمة جديدة تتيح تسجيل المولود إلكترونياً دون حاجة ولي الأمر لإثبات الولادة بواسطة البيانات الورقية التي تصدرها المستشفى.

طريقة تسجيل المواليد السعوديين عبر أبشر

يتم أولاً اللجوء إلى موقع absher.sa وإختيار منصة أبشر أفراد إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور وتدوين الرمز المرئي الظاهر بشكل صحيح. ‘إختيار خدمات من خلال تبويت خدماتي. ثم تحديد قطاع الأحوال المدينة بعد مراجعة شروط ومتطلبات الخدمة إضغط زر “التالي” بالأسفل الضغط على خانة تسجيل المواليد بعد التأكد من خلو البيانات الخاصة بالمولود من الأخطاء قم بالتأكيد على خطوة التسجيل بنجاح أختر طلب توصيل الوثيقة بالبريد ثم الضغط على أيقونة أختر العنوان

إختيار تأكيد طلب التوصيل بعد ان تكون تأكدت تماماً من صحة عنوان البريد المدخل.

كم هي غرامة تأخير تسجيل المولود

وتنوه الأحوال المدنية إلى ضرورة المبادرة في تسجيل المواليد وفي حال تجاوز التأخير نطاق 30 يوماً من واقعة الولادة يتم إحتساب غرامة ثم 50 ريالا سعودي عن كل عام لا يكون فيه للطفل وثيقة ميلاد.

أبشر – absher

ومنصة أبشر منظومة إلكترونية متكاملة تابعة لوزارة الداخلية، تسهل إتمام الإجراءات الحكومية والخدمية للمواطنين والوافدين بكل يسر وذلك إلكترونياً بدلاً من اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة شخصياً. ويتضمن تمكين خدمات دفع رسوم المخالفات المروية، إستخراج هوية بدل فاقد، والإستعلام عن صلاحية الإقامة، وغيرها من الإجراءات التي تتميز بسرعة إنجازها.