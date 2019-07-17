أتربة وغبار على هذه المناطق وتحذير الأرصاد من وقوع حوادث للحد من الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء عن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية أن يكون هناك استمرار لنشاط الرياح المصاحب للأتربة والغبار ، إذ تحد الأتربة من الرؤية الأفقية على هذه المناطق:

الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر ويشمل هذا الجزء عدة مناطق منها الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والخط الواصل بين عدة مناطق منها الليث وجازان وأيضا يكون للغبار والأتربة تأثير على الرياض ومناطق الشرقية كافة والقصيم، ويتوصل الغبار والأتربة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ، وتستمر السحب الرعدية في التكون على جازان وعسير.

تدني الرؤية وكثرة الغبار على الليث والقنفذة وخليص ورابغ

ونبهت إدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, من هبوب رياح سريعة محملة بالأتربة مما يؤدي لتدني في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة وخليص ورابغ , وتستمر الرياح النشطة حتى السادسة مساءً.

الغبار وتأثيره على نجران

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سكان منطقة نجران بالمملكة ، من هبوب الرياح السطحية النشطة ومعها عوالق ترابية تعمل على الحد من الرؤية على منطقة نجران وتشمل عدة مناطق منها نجران وشرورة وتستمر الرياح حتى الساعة الـ7 مساء.

تحذير الأرصاد وتنبيه مديرية الدفاع المدني

ودعت مديرية الدفاع المدني في نجران السكان بتوخي الحذر كما نبهت على سائقي السيارات والجميع الالتزام واتباع الإرشادات حتى يمضي اليوم بسلام ، كما أشارت إلى توخي الحذر لحالات خاصة مثل مرضى الربو وغيرهم.