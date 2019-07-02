الأرصاد السعودية: أتربة وشبه انعدام في الرؤية بمكة المكرمة وهذه المناطق حتى السابعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ويمثلها الإدارة العامة للتحاليل من طقس اليوم في عدة مناطق ما بين أمطار رعدية وحركة رياح نشطة مكونة للغبار الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق وشبه انعدام في مناطق أخرى، فيحد الغبار من الرؤية الأفقية على الرياض ومنطقة نجران وبعد مناطق الشرقية، أما عن نجران فيمتد الغبار لمرتفعات الجنوبية الغربية، وأيضا على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون السحب الرعدية المصحوبة بأمطار رعدية على عسير وجازان.

سرعة الرياح وارتفاع الموج

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية وذات سرعة معتادة كما هي في الأيام الماضية 18-40 كم/ساعة على البحر الأحمر، كما أن ارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر فهي متوسطة إلى مائجة، وعن حركة الرياح السطحية فهي شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15-38 كم/ساعة على الخليج العربي، ونفس حالة البحر.

تحذير الدفاع المدني

ودعت مديريات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية جميع المناطق التي تتعرض للأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من الرؤية الأفقية أخذ الحيطة والحذر، وخاصة في مناطق وبطون الأودية مجاري السيول ، وتحث المواطنين على اتباع الإرشادات والتعليمات.