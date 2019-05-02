الأرصاد السعودية: أمطار رعدية حتى التاسعة مساء على هذه المناطق وأتربة مع زخات برد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مواطني عدة مناطق من حالة الطقس لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد حتى الساعة 9 مساء، مع نشاط للرياح مثير للأتربة ومن الحتمل جريان سيول بسبب ذلك، وذلك تحذير من الأرصاد السعودية.

مناطق هطول الأمطار

وكانت الأماكن الأكثر عرضة للأمطار وزخات الرعد التي نبهت عليها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الباحة وهي في مقدمة المدن ومحافظة المخواة، وبلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها.

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تعليمات وإرشادات

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إلى جانب تحذيرات الأرصاد السعودية الضرورية لجميع المواطنين في المنطقة وأن عليهم اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، وأن يبتعدوا عن مجاري الأودية والسيول وتجنبوا النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

طقس الرياض ومناطق أخرى

وهناك فرصة لسقوط أمطار يصاحبها الرعد على عدة أماطن أخرى منها منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وجنوب غرب المملكة، واجزاء من حائل والقصيم وذلك مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة على اجزاء من جنوب وشرق ووسط المملكة.

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