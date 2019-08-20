الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح تعيق الرؤية حتى الثامنة مساء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تقريرا عن طقس اليوم الثلاثاء وما يجول في سماء المملكة العربية السعودية من زخات وحركات للرياح وما يصاحبها من غبار وأتربة تعيق الرؤية الأفقية ؛ مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، ونرصد لقرائنا الكرام حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية ورياح

توقعت الأرصاد السعودية اليوم الثلاثاء أن تستمر زخات وفرص سقوط الأمطار الرعدية وهطولها على عدة مناطق منها جازان وعسير والباحة ، وتصل إلى مرتفعات الطائف، ويصاحب الأمطار الرعدية رياح نشطة تحمل معها غبار وأتربة تعمل على إعاقة الرؤية الأفقية لساعات.

طقس المدينة وحائل

أما عن طقس المدينة المنورة وحائل والقصيم والأحساء فتكون السماء في هذه المناطق غائمة يكثرها السحاب المحمل بالأمطار ويكون الرعد مستمرا عليها ؛ وأيضا تنشط فيها الرياح المثيرة للغبار والأتربة ؛ وتمتد حالة الطقس هذه إلى الحدود الشمالية ومكة المكرمة ومناطق الجوف.

حركة الرياح

ويشير تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن حركة الرياح تكون على البحر الأحمر من الشمال الغربي وذات سرعة عالية بنحو 18-42 كم / ساعة، أما عن ارتفاع الموج في البحر الأحمر فيكون معدله من متر إلى مترين ونصف، وتكون حالة البحر شبه مائج ، وبالنسبة لسرعة الرياح على الخليج العربي فتكون ذات سرعة أقل تصل ما بين 12-35 كم / ساعة، وهي من شرقية إلى شمالية شرقية ، والبحر يكون متوسط الموج وأقصى ارتفاع له متر ونصف المتر.

طقس نجران

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم الثلاثاء قاطني نجران من نشاط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة وتحد من الرؤية وتمتد إلى محافظة شرورة، وتكون الرياح مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.