الأرصاد السعودية: أمطار رعدية لأكثر من 10 ساعات على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، قاطني هذه المناطق من هطول أمطار تكون شدتها من متوسطة إلى غزيرة كما يصاحبها رياح نشطة على منطقة الباحة التي تشمل عدة مدن منها مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, وبني حسن, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, والعقيق, وقلوة ويمتد هطول الأمطار على الأجزاء المجاورة لها، إذ إنها تستمر في التساقط والهطول حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

أمطار رعدية ورياح

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية وذلك في التقرير الصادر اليوم أن يسود زخات من البرد مع هطول أمطار على 4 مناطق مصاحبة لرعد ورياح نشطة ؛ وهذه المناطق هي «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»

غيوم سماء المملكة

أما عن حال سماء المملكة فيغطيها الغيوم الجزئي وذلك على عدة مناطق مختلفة منها (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل) ومن بين هذه الغيوم تكون هناك سحب رعدية مصاحب لها رياح نشطة محملة بالأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.

تحذير مديرية الدفاع المدني

ومن جانبها جددت مديرية الدفاع المدني تحذيرها وتنبيهها لسكان منطقة الباحة وشددت على ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، كما أكدت على وجوب اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، حتى لا تكون هناك خسائر أو ما شابه لمن يعانون من أمراض الحساسية وغيرها، كما أنها نوهت بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وأكدت على تجنب النزول في أوقات الأمطار ومناطق جريان السيول.