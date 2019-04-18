الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة مع زخات رعدية في جنوب المملكة وشمال الرياض.. وانخفاض في مستوى الرؤية

تشير التنبؤات الجوية إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي والتقلبات التي تتأثر بها المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 18-4-2019 الموافق 14 شعبان 1440، ويصاحب ذلك انخفاضا للرؤية الأفقية في العديد من المناطق الوسطى لكثرة الغبار والأتربة المثارة نتيجة للرياح النشطة السريعة.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وسجلت مناطق عدة مثل القصيم وحفر الباطن وحائل والشمالية مستوى رؤية أفقية منخفضا، لتشكل الغبار بها، ومن المتوقع أن يمر خلال الساعات المقبلة منخفض سطحي من سواحل جنوب غرب السعودية ويتحرك في اتجاه الشمال الشرقي، ويصاحبه اندفاعات لتيارات جنوبية دافئة من البحر الأحمر، ما يعني تكون سحب ركامية ماطرة وتبدأ في المدينة المنورة امتدادا لمناطق في حائل والقصيم وشمال الرياض.

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أمطار غزيرة ما زخات رعدية في جنوب المملكة

وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق خاصة جنوب حائل، والقصيم والرياض خاصة المناطق الشمالية بها، والزلفى والأرطاوية، وتكون الأمطار خفيفة في مناطق عدة أخرى، ولكنها تهطل مع زخات رعدية في جنوب غرب المملكة وتشمل الباحة والطائف ومرتفعات مكة المكرمة، ويضاف إليها نجران، ويصاحب ذلك زخات من البرد والرعد.

تحذير مركز الأرصاد وحماية البيئة العامة

ويهيب مركز الأرصاد وحماية البيئة العامة بالمواطنين في الطرق السريعة من عدم استقرار الجو ونشاط الرياح مما يحمل غبارا يؤثر على الرؤية الأفقية.

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