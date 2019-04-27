الأرصاد السعودية: أمطار وغيوم وزخات رعدية تبدأ من ساعات الفجر مع برد على 8 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن توقعات طقس اليوم الأحد، فيسود طقس بارد مصاحبا أمطار رعدية مع زخات رعد في 8 مناطق في وسط المملكة، وحار نسبيا في شمالها.

أمطار رعدية على المناطق التالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مع هبوب رياح نشطة وزخات من البرد على 8 مناطق بوسط المملكة؛ هي: الرياض والقصيم والشرقية ومرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة والطائف، إذ تتأثر هذه المدن بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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غيوم جزئية

ولفتت الأرصاد إلى أن سماء تبوك والجوف والحدود الشمالية تتأثر بالرياح النشطة اليوم الأحد ما يجعلها غائمة جزئيًّا على على المناطق السابق ذكرها.

توقيت الزخات الرعدية

وتوقعت الأرصاد الزخات الرعدية بدءا من ساعات الفجر وتستمر حتى ساعات الصباح على أجزاء من منطقة الرياض وأجزاء من حائل والقصيم والشرقية.

الرياح نشطة السرعة

الرياح تكون جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، على غرب الرياض وبعض المناطق الجنوبية، بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أجزاء من شمال المملكة.

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