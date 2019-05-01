الأرصاد السعودية تحذر | ارتفاع كبير في درجات الحرارة نهارا وزخات محلية من الأمطار ليلا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 1/5/2019 حيث أن الطقس سيشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة مع امكانية نشاط للرياح في المساء مع زخات أمطار محلية متفرقة علي بعض المناطق والطقس غير مستقر في المملكة.

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس حار في مختلف المناطق بدرجة كبيرة جدا في فترة الظهيرة وتبدأ الحرارة بالانكسار مع دخول المساء مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار متفرقة على اجزاء من شمال منطقة الرياض واجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة على الأجزاء الشرقية للمملكة.

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئ في عموم المناطق ويتحول إلى طقس بارد نسبيا في الساعات المتأخرة من الليل في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات مع امكانية لتساقط زخات أمطار على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشرق المملكة

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 39 27 50 سحب رعدية المدينة المنورة 38 22 40 غائم جزئي الرياض 35 22 30 غائم جزئي جدة 37 26 70 صحو الدمام 36 22 65 غائم جزئي أبها 27 17 75 سحب رعدية ممطرة تبوك 33 19 35 غائم جزئي بريدة 38 23 40 غائم جزئي حائل 34 19 40 غائم جزئي الباحة 27 19 70 سحب رعدية ممطرة عرعر 33 19 65 غائم جزئي سكاكا 33 20 60 غائم جزئي جازان 37 29 75 غائم جزئي/عوالق ترابية نجران 37 22 65 سحب رعدية وادي الدواسر 39 25 35 غائم جزئي

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية شرورة 39 24 30 عوالق طريف 29 16 50 غائم جزئي الطائف 32 20 60 سحب رعدية القنفذة 38 28 70 غائم جزئى / عوالق ينبع 37 24 70 صحو العلا 34 21 35 صحو الاحساء 36 23 40 غائم جزئي بيشة 36 23 65 سحب رعدية الوجه 30 23 60 غائم جزئي رفحا 36 21 40 غائم جزئي القريات 31 18 50 غائم جزئي

النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد

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