إنذار الأرصاد السعودية من التنزه في بطون أودية ومرتفعات هذه المناطق حتى الثامنة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 مقيمي الطائف وميسان والعرضي من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بأمطار ورياح سطحية نشطة محملة بالأتربة والغبار ما يؤدي إلى الحد من الرؤية وتدنيها بشكل ملحوظ، ذلك بالإضافة إلى مقيمي محافظات أضم وتربة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

تنبيه الأرصاد لمقيمي مكة المكرمة

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المقيمين في منطقة مكة المكرمة اليوم السبت من نشاط ملحوظ للرياح السطحية التي بنشاطها تعمل على شبه انعدام للرؤية الأفقية في مكة بأكملها وتحذر المقيمين من التنزه في الوديان وغيرها.

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الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

ومن جانبها، دعت إدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة والمناطق المحيطة والقريبة المقيمين من المواطنين والقادمين الزوار إلى الحيطة وأخذ الحذر، منوهة إلى عدم التنزه في مهابط الأودية ولا في قمم المرتفات ولا في بطون الأودية مؤكدةً أن على الجميع اتباع الإرشادات والتعليمات للسلامة العامة ؛ وأنه يجب مراعاة الحالات المناخية الطارئة.