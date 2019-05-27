الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس الثلاثاء 23 رمضان وتحذر من تشكل السيول جنوب غرب المملكة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس الثلاثاء 23 رمضان 1440، ورغم ارتفاع درجات الحرارة في النصف الثاني من فصل الربيع إلا أن هناك فرصة كبيرة لهطول زخات الأمطار وتشكل السيول خاصة جنوب غرب المملكة ونعرض لكم في هذا المقال تقرير عن حالة الطقس في السعودية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس نهارا وليلا وتنبيهات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس نهارا

طقس المملكة حار بشكل عام فترة الظهيرة وترتفع درجات الحرارة في شمال وغرب المملكة ويبقى الطقس معتدل فوق الجبال، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط قليلا في المساء.

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئا في المساء حار نسبيا شمال وغرب المملكة وتكون حركة الرياح معتدلة السرعة وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية ويتوقع هطول زخات أمطار رعدية جنوب وغرب المملكة.

تنبيه هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في جنوب غرب المملكة وامكانية هطول زخات أمطار رعدية متفرقة رغم ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 43 29 المدينة المنورة 43 28 الرياض 41 27 جدة 39 28 الدمام 43 27 أبها 25 16 تبوك 40 23 بريدة 42 27 حائل 40 26 الباحة 27 18

عرعر 40 26 سكاكا 42 26 جازان 39 31 نجران 33 21 وادي الدواسر 40 27 شرورة 41 26 طريف 38 22 الطائف 32 20 القنفذة 39 29 ينبع 38 27

العلا 43 28 الاحساء 43 27 حفر الباطن 44 28 بيشة 34 22 الوجه 35 27 رفحا 44 28 القريات 40 22

نشاط الرياح

تنشط الرياح في هذه المناطق من المملكة العربية السعودية:

مناطق جازان, عسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة ومن المتوقع أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة.