الأرصاد السعودية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/1440 وتؤكد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 19/6/2019، والذي يشهد ارتفاع في معدلات درجات الحرارة والرطوبة مما يزيد الشعور بالحرارة بأكثر من معدلاتها الحقيقية وتهب الرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق مما تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير جدا واليكم بيان تفصيلي بحالة الطقس في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس نهاراً

يبقى الطقس حار بوجه عام، وشديد الحرارة في وسط وشرق المملكة وأقل حرارة فوق الجبال وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح قوية السرعة في الأجزاء الشرقية حيث تعمل على اثارة الغبار والأتربة بشكل كبير جداً وترتفع نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس ليلاً

يبقى الطقس معتدلا بوجه عام بعد غروب الشمس شديدة الحرارة ويكون الجو دافئ نسبيا على معظم المناطق، وحار على الاجزاء الشرقية ومنطقة الرياض وتكون الرياح معتدلة السرعة ومختلفة الاتجاهات وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ونسبة الرطوبة في الجو:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 44 32 45 المدينة المنورة 41 30 35 صحو الرياض 44 32 20 غائم جزئى / عوالق جدة 39 28 70 رياح نشطة الدمام 45 33 45 أتربة مثارة أبها 31 22 75 أمطار رعدية تبوك 35 23 55 صحو بريدة 43 29 25 غائم جزئي حائل 39 25 25 صحو الباحة 32 25 65 عرعر 37 23 25 صحو سكاكا 36 25 35 صحو جازان 38 32 80 سحب رعدية ممطرة نجران 38 27 30 غائم جزئى / أتربة مثارة وادي الدواسر 44 28 30 غائم جزئي/عوالق ترابية