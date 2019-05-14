الأرصاد السعودية تُحذر الصائمين من ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء 10 رمضان تصل إلى 42 درجة وتبلغ ذروتها الخميس

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بداية من 10 رمضان 1440 وتصل ذروتها الخميس 11 رمضان 1440، وتصل درجات الحرارة إلى 42 درجة في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية في فترة الظهيرة مما يؤثر على الصائمين بشكل كبير جدا وحذرت الأرصاد السعودية من التعرض مباشرة لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وخاصة للصائمين ونقدم لكم في هذا المقال حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لكل المدن نهارا وليلا.

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس شديد الحرارة بشكل لافت في شمال غرب المملكة وحار نسبيا في باقي المناطق وتكون حركة الرياح معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية تنشط قليلا مع توقعات بسقوط زخات متفرقة من الأمطار جنوب غرب ووسط المملكة ليلا.

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئ في المساء بعد انكسار درجات الحرارة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا في باقي المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية وتكون معتدلة السرعة وتنشط احيانا لتثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 42 28 المدينة المنورة 40 25 الرياض 37 26 جدة 38 29 الدمام 41 27 أبها 28 18 تبوك 37 19 بريدة 38 24 حائل 35 21 الباحة 28 19

عرعر 38 22 سكاكا 39 22 جازان 37 30 نجران 35 22 وادي الدواسر 39 27 شرورة 39 26 طريف 37 20 الطائف 30 19 القنفذة 37 28 ينبع 38 25

العلا 38 22 الاحساء 42 28 حفر الباطن 39 26 بيشة 35 22 الوجه 36 23 رفحا 39 26 القريات 39 21

تحذيرات هيئة الأرصاد