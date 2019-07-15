الأرصاد السعودية.. زخات برد وأمطار وغبار بهذه المناطق| و3 ظواهر فلكية بسماء المملكة.. غداً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وذلك بالتقرير الصادر اليوم الإثنين عن حالة الطقس في المملكة ، إذ رصد الهيئة استمرار تكون السحب الرعدية المصحوبة بأمطار متوسطة مع رياح نشطة ووجود زخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير وتتجه زخات البرد والأمطار إلى الباحة.

زخات برد وأمطار ورياح

أما عن الرياح السطحية فتنشط مع إثارة الأتربة والغبار مما يتسبب في الحد من الرؤية الأفقية على الكثير من المناطق منها المناطق الشرقية والرياض، كما يمتد تأثير الرياح حتى يصل إلى منطقة نجران والجزء الجنوبي الموجود على ساحل البحر الأحمر، كما تصل الرياح المحملة بالأتربة والغبار إلى الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية.

وتبلغ سرعة الرياح السطحية من 15 – 40 كم / ساعة ، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر الأحمر من متوسط إلى مائج، أما الرياح السطحية على الخليج العربي فهي رياح شمالية لشمالية غربية وتكون السرعة الي تصل لها من 15 – 40 كم / ساعة وحالة البحر متوسط الموج.

3 ظواهر فلكية على سماء المملكة.. غدا

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، أن سماء السعودية سوف تشهد الغد الثلاثاء الموافق 16-07-2019 ثلاث ظواهر فلكية.

ونشر الزعاق على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، الآتي:

غداً الثلاثاء سيحدث ثلاث ظواهر فلكية: