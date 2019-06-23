الأرصاد السعودية: سحب رعدية وزخات برد وغبار تضرب هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في البيان الصادر اليوم الأحد الموافق 23-06-2019 ، عن حالة الطقس في السعودية لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تخلل سحب رعدية ممطرة في سماء الرياض والمنطقة الشرقية وتمتد السحب الرعدية إلى الأجزاء الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، والمناطق المحيطة به.

سرعة حركة الرياح وحالة البحر

وأورد بيان الهيئة العامة للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية وتكون بسرعة 20 – 45 كم / ساعة ، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم / ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

تحذير الأرصاد

وتحذر الهيئة العامة للأرصاد المواطنين والسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، لما يسببه الغبار من حد من الرؤية الأفقية، ما يتسبب في حدوث الكثير من الاصطدامات والحوادث.