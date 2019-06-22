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الأرصاد السعودية: سحب رعدية وسقوط برد وغبار على 7 مناطق تعرف عليها

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
الأرصاد السعودية: سحب رعدية وسقوط برد وغبار على 7 مناطق تعرف عليها
حالة الطقس في السعودية سحب رعدية وسقوط برد وغبارطقس السعودية اليوم الجمعة 29 رجب 1440 الموافق 5-4-2019

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في البيان الصادر اليوم عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى- مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض مع سقوط أمطار وبرد كما أنها تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

غيوم وسحب رعدية على سماء جازان وعسير

وتكون السماء بها غمامة ويتخللها مجموعة من السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير وعدة مناطق أخرى بالقرب منهما.

حركة الرياح وارتفاع الموج

وجاء في البيان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية وتكون بسرعة 18 – 40 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أما عن حركة الرياح فتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الخليج العربي وتكون بسرعة 18 – 40 كم / ساعة ، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أمطار رعدية
أمطار رعدية

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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