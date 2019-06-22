الأرصاد السعودية: سحب رعدية وسقوط برد وغبار على 7 مناطق تعرف عليها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في البيان الصادر اليوم عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى- مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض مع سقوط أمطار وبرد كما أنها تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

غيوم وسحب رعدية على سماء جازان وعسير

وتكون السماء بها غمامة ويتخللها مجموعة من السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير وعدة مناطق أخرى بالقرب منهما.

حركة الرياح وارتفاع الموج

وجاء في البيان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية وتكون بسرعة 18 – 40 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أما عن حركة الرياح فتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الخليج العربي وتكون بسرعة 18 – 40 كم / ساعة ، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.