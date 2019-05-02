الأرصاد السعودية: سحب ركامية وأمطار رعدية وزخات برد وتحذيرات من الهيئة العامة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة تهيؤ الفرصة لهطول زخات من الأمطار الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والمساء على عدة أجزاء من منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة وأجزاء من حائل والقصيم والحدود الشمالية، فيما حذرت الهيئة من زخات البرد.

تكاثر السحب الركامية على الرياض

بينما في العاصمة الرياض تتكاثر سحب ركامية وأمطار رعدية في أوقات العصر والمساء، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك زخات من البرد مصاحبة بهطول أمطار، كما يكون هنا احتمالات كبيرة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة، بشكل محلي وبتأثير السحب الركامية والرعدية.

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كتلة باردة شمال المملكة

تتكون موجة كبيرة الكثافة من الغبار في ساعات من مساء ليل غد الجمعة، وتكون البداية في شمال غرب المملكة، وامتدادها حتى عرعر والجوف وأجزاء من منطقة حائل، بينما يوم السبت تتحرك الموجة المثيرة للأتربة غلى رفحاء وحفر الباطن.

تضخم الغبار

تندفع رياح شمالية غربية بسرعة كبيرة ونشاط مع وجود هبات قوية أحياناً مع ساعات المساء والليل من يوم الجمعة، مما يعني زيادة الأثر وتضخم مقدار الغبار المثار في الأجواء.

المناطق المتأثرة بالغبار

ويتوقع ان تزداد كثافة الغبار لتتشكل موجة غبار ليلة الجمعة تؤثر على الجوف وطريف وعرعر وتمتد لاحقا فجر وصباح السبت نحو الشرق لتشمل باقي الحدود الشمالية وحفر الباطن.

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