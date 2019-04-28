الأرصاد السعودية: سماء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار رعدية بعد الظهر على هذه المناطق

تحذر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إثر نشرها لتوقعات حالة الطقس اليوم الإثنين، من نشاط الرياح السطحية، والتي يصاحبها الكثير من الأتربة والغبار، مما يؤدي لحجب الرؤية الأفقية والحد منها على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، وتكثر غيوم السماء الجزئية مع تزايد فرص السحب الرعدية على نفس المنطقتين.

سماء ملبدة بالغيوم

وأوضح الأرصاد الجوية أن السماء تكون ملبدة بها غيم جزئي، ويتخلله سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

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هطول أمطار رعدية نهارا

أما بالنسبة لشمال المملكة العربية السعودية فيكون الطقس بها حار نسبي غلى حار في مناطق أخرى، إنما الفرصة تتهيأ للسحب الماطرة الرعدية في الحدود الشمالية، كما أنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية في ساعات ما بعد الظهر، وتكون الرياح في هذه المنطقة جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الشمالية، تبقى الفرصة مُهيأة لهُطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدّة في الرياض والمنطقة الشرقية.

سرعة الرياح ليلا

يسود طقس معتدل مع هبوب رياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أجزاء عدة من شرق ووسط وشمال المملكة، مع تغيرها على المناطق الغربية.

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