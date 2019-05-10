الأرصاد السعودية| طقس السبت 6 رمضان يشهد تقلبات جوية وسيول جنوب المملكة وأجزاء من الرياض

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن تقلبات حالة الطقس السبت 6 رمضان 1440، ورغم ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة إلا أن هناك فرصة مهيأة لسقوط زخات أمطار رعدية على بعض المناطق ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية، ونستعرض لكم حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة وتنبيهات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس معتدل الحرارة بشكل عام فترة النهار وتكون الرياح شمالية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتنشط غرب منطقة الرياض ويتوقع هطول زخات أمطار رعدية على جنوب غرب المملكة العربية السعودية والرياض وجنوب الشرقية.

حالة الطقس ليلا

تنخفض درجات الحرارة في المساء ويكون الطقس باردا في الساعات المتأخرة من الليل وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية ويتوقع هطول زخات امطار رعدية على جنوب المملكة والرياض.

تحذيرات هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد السعودية من وجود سيول محدودة في جنوب غرب وأجزاء من الرياض ونستعرض معكم التنبهات المتقدمة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة:

منطقة نجران

منطقة المدينة

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 42 26 المدينة المنورة 38 20 الرياض 37 27 جدة 34 26 الدمام 32 26 أبها 25 18 تبوك 32 16 بريدة 36 22 حائل 34 20 الباحة 25 20

عرعر 31 17 سكاكا 32 17 جازان 37 30 نجران 33 23 وادي الدواسر 40 27 شرورة 38 26 طريف 30 12 الطائف 24 21 القنفذة 38 28 ينبع 37 22

العلا 35 21 الاحساء 40 28 حفر الباطن 37 24 بيشة 34 23 الوجه 28 21 رفحا 34 22 القريات 31 13

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