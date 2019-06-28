الأرصاد السعودية: طقس اليوم شديد الحرارة على 5 مناطق وجدة تحتفظ بأعلى مستوى 52 درجة وأمطار رعدية على 3

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في التقرير الصادر اليوم الجمعة عن حالة الطقس وبيان المناطق المرتفعة الحرارة ، ويستمرّ الطقس حارا إلى شديد الحرارة تصاحبه رياح نشطة مثيرة للغبار الذي يحد من مستوى الرؤية الأفقية على المناطق التالية: المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وتحتفظ جدة بأعلى مستوى في ارتفاع درجات الحرارة عالميا بـ52 درجة مئوية.

أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن حالة السماء في المملكة ستكون غائمة جزئيًّا، ويحتمل أن تتخللها سحب رعدية تصحبها أمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

حركة الرياح

أما عن حركة الرياح السطحية بالمملكة، فأورد تقرير الأرصاد أن الرياح غربية إلى شمالية غربية وتكون سرعتها من 18 – 42 كلم / ساعة، ويرتفع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12 – 34 كلم / ساعة.