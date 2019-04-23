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الأرصاد السعودية: عودة للغبار والأتربة ونشاط للرياح في المناطق التالية

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

تتحرك موجة من الغبار اليوم نحو مناطق عدة من الجزء الجنوبي في المملكة العربية السعودية، وتشهد الأجزاء الوسطى والشرقية تحسنا ملحوظا في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بسبب انحسار الغبار عنها، وذلك وفق الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية.

هبوب رياح نشطة مع إثارة الغبار

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تأثرت خلال اليومين السابقين برياح نشطة وسريعة شمالية غربية إلى شمالية، وشكلت موجة من الغبار، أثرت على عدة مناطق مختلفة في شمال وشرق ووسط المملكة.
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تأثر نجران وعسير والباحة

ومن المتوقع اليوم هبوب رياح نشطة وسريعة على نجران وعسير والباحة وأجزاء من جنوب غرب المملكة، بينما تتحسن الرؤية الأفقية في الرياض والشرقية خلال الساعات المقبلة، وتعود فرصة انتشار الأتربة المثارة والغبار في يومي الثلاثاء والأربعاء على الأجزاء الشرقية من جديد.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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