الأرصاد السعودية: عودة للغبار والأتربة ونشاط للرياح في المناطق التالية

تتحرك موجة من الغبار اليوم نحو مناطق عدة من الجزء الجنوبي في المملكة العربية السعودية، وتشهد الأجزاء الوسطى والشرقية تحسنا ملحوظا في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بسبب انحسار الغبار عنها، وذلك وفق الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية.

هبوب رياح نشطة مع إثارة الغبار

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تأثرت خلال اليومين السابقين برياح نشطة وسريعة شمالية غربية إلى شمالية، وشكلت موجة من الغبار، أثرت على عدة مناطق مختلفة في شمال وشرق ووسط المملكة.

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تأثر نجران وعسير والباحة

ومن المتوقع اليوم هبوب رياح نشطة وسريعة على نجران وعسير والباحة وأجزاء من جنوب غرب المملكة، بينما تتحسن الرؤية الأفقية في الرياض والشرقية خلال الساعات المقبلة، وتعود فرصة انتشار الأتربة المثارة والغبار في يومي الثلاثاء والأربعاء على الأجزاء الشرقية من جديد.

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