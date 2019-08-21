الأرصاد السعودية فيديو سيول المجاردة وسحب رعدية ممطرة حتى التاسعة مساء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء تقريرها عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية وما تؤول به سماء أم القرى وما حولها ؛ إذ إن حالة الطقس في السعودية وما تنشره الأرصاد يمثل أهمية كبيرة للمواطنين في هذه الأوقات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وننشر حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء.

سحب رعدية ممطرة

تشهد سماء السعودية اليوم غيوما جزئية على عدة مناطق وهي المدينة المنورة، وحائل، والدوادمي وأجزاء من منطقة القصيم فتتخلل هذه المناطق أمطار وسحب رعدية، وتتأثر هذه المناطق بالرياح المصاحبة للأمطار والسحب الرعدية وتمتد تأثيرها إلى مرتفعات جازان، وعسير والباحة حتى الطائف.

رياح نشطة تعيق الرؤية

تنشط الرياح المصاحبة للأمطار فتعمل على الحد من الرؤية الأفقية لما بها من غبار وأتربة على الكثير من المناطق منها الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي.

ويشير تقرير الهيئة العامة للأرصاد إلى أن سرعة حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر هي من 18 – 42 كم / ساعة وتكون الرياح شمالية غربية ، أما عن ارتفاع الموج فيه فيكون من متر إلى مترين ونصف المتر، والبحر يكون مائجا متوسط الموج، بينما سرعة الرياح على الخليج العربي فهي من 15 – 35 كم / ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس في المجاردة

شهدت محافظة المجاردة أمس هطولا للأمطار وكانت من متوسطة إلى غزيرة، إذ سالت على إثر هذه الأمطار والرياح الأودية والشعاب، ومن هنا أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهها عن سقوط وهطول أمطار تكون متوسطة إلى غزيرة على مدن ومحاظفات عسير.