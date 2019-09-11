توقعات طقس الخمسة أيام المقبلة في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت البلاد طقس غير مستقر خلال الأيام القليلة الماضية من سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة، هذا وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الظواهر الجوية والتقلبات التي تحدث نظراً لأن فصل الخريف إقترب جداً فهو يحمل الكثير من التغييرات والتقلبات الجوية التي تحمل الرياح المثيرة للأتربة والغبار وعلى المواطنين توخي الحذر من أجل السلامة العامة.







حالة الطقس غداً على بعض مناطق السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، يسود طقس غير مستقر وغداً تظهر السحب الغائمة وفرص لسقوط أمطار رعدية وذلك على مرتفعات جازان وأبها والباحة، بينما تهب رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار تحد الرؤية الأمامية على مناطق أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، نجران وتمتد حتى الطرق الساحلية الواصلة بين جازان وحتى الليث، لهذا شددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التحذير على المواطنين جميع سائقي المركبات على الطرق إتخاذ الحذر من الغبار الذي يحجب الرؤية من أجل سلامة جميع المواطنين.







توقعات طقس الخمسة أيام القادمة

أفادت الأرصاد السعودية أن الطقس غير مستقر على المملكة خلال الأيام القادمة ومع دخول الخريف ويليه الشتاء المفعم بوخزات البرد وسقوط الأمطار، جاء توقعات حالة الطقس خلال الخمسة أيام القادمة عبر رابط الموقع الرسمي لـ هيئة الأرصاد الذي يوضح حالة الطقس على المملكة، ولمعرفة حالة الطقس لـ محافظة أو منطقة معينة عليك الاختيار من السم أعلى الموقع واختيار من بين المحافظات مكة أو المدينة أو الرياض…إلخ.