الأرصاد تنبه سكان هذه المناطق بشأن رياح ترابية وسحب رعدية حتى التاسعة مساء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها في بيانها اليوم الثلاثاء بشأن تعرض 6 مناطق لرياح ترابية نشطة وسحب رعدية وذلك خلال الساعات المقبلة.

الأرصاد تنبه سكان هذه المناطق بهبوب رياح وسحب رعدية

وقالت الهيئة -في تنبيهاتها- إنّ جازان وتشمل عدة مناطق هي (أبوعريش، الطوال، الدائر، أحد المسارحة، جازان، صامطة، صبيا، العارضة، فيفا، ضمد، هروب)، ومحافظة عسير وتشمل هذه المناطق (أبها، رجال ألمع، خميس مشيط، النماص، محايل)، ومحافظة الباحة بمناطقها وهي (الباحة، المندق، المخواة، بلجرشي) تشهد اليوم الثلاثاء حالة من الطقس يسودها رياح نشطة وسحب رعدية مما يحد من الرؤية الأفقية وذلك حتى الساعة التاسعة مساء.

تنبيه الأرصاد بشأن رياح ترابية فقط على هذه المناطق

أما بالنسبة لمناطق هبوب الرياح الترابية التي تدني من مستوى الرؤية فتكون على محافظة مكة المكرمة والمناطق التي بها من (أضم، العاصمة المقدسة، الطائف، خليص، رابغ، بحرة، جدة، القنفذة، ميسان، الليث)، ومحافظة تبوك التي تشمل هذه المناطق (أملج، ضباء، الوجه)، ومحافظة المدينة المنورة بمناطقها الآتية (المدينة المنورة، العلا، العيص، الحناكية، خيبر، وادي الفرع، بدر، ينبع) وتستمر الرياح الترابية حتى السابعة من مساء اليوم.

مناطق أخرى

وأصدرت الهيئة تنبيها مشابها لمناطق محافظة نجران وهي: (نجران، ثار، حبونا، خباش، بدر الجنوب، شرورة، يدمة)، ومحافظة الشرقية والمناطق الخاصة بها وتشمل: (القطيف، الأحساء، الخبر، النعيرية بقيق، الجبيل، رأس تنورة، حفر الباطن، قرية العليا)، وذلك حتى الثامنة مساءً.

رياح ترابية على الرياض والشرقية

أما بالنسبة للرياح الترابية وهبوبها على مناطق الرياض والشرقية فنشرت الهيئة قبل ذلك تقرير مفصلا عن تعرض هذه المناطق لرياح شديدة ترابية نشطة اليوم الثلاثاء.