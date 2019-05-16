الأرصاد السعودية| توقعات طقس اليوم الخميس 11 رمضان.. وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في التقرير الصادر عن طقس اليوم الخميس 11 رمضان 1440، تكون سحب رعدية ممطرة، ويصاحبها زخات من البرد مع رياح سريعة ونشطة، على 8 مناطق في المملكة العربية السعودية، ونوضح في مقالنا ما هي هذه الأماكن.

تقرير هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة

كما أورد تقرير هيئة الأرصاد العامة، ما يحمله الطقس من تلقبات جوية اليوم، وأن حركة الرياح تكون سرعتها من 15 : 35 كم / س، على البحر الأحمر وتكون جنوبية غربية إلى غربية، كما أن الموج يكون متوسطا، أما حركة الرياح على الخليج العربي فتكون السرعة لها من 12 : 36 كم /س، وهي شمالي غربية لغربية وليلا تتحول شرقية لجنوبية شرقية.

مناطق هطول الأمطار الرعدية اليوم الخميس 11 رمضان

وأبانت الهيئة العامة للأرصاد أن المناطق المتوقع سقوط أمطار رعدية عليها ويكثر بها الغبار اليوم نتيجة الرياح النشطة هي: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وحائل.. وحذرت الهيئة سكان هذه المناطق والسائقين في طرقاتها من السرعة الزائدة.