الأرصاد السعودية: زخات برد ورعد مع أمطار| طقس اليوم 17 رمضان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في التقرير الصادر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-05-2019 الموافق 17 رمضان 1440، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات برد، ورياح سريعة نشطة على عدة مناطق بالمملكة، وننشر في مقالنا أسماء المناطق التي تتعرض للأمطار اليوم وتقرير حركة الرياح.

المناطق العرضة للأمطار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد أن الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد تكون على المناطق الآتية: «نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة»، ويصحبها غبار يحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، وأجزاء مختلفة من المدينة المنورة، وتنشط الرياح بكثرة في الجوف والحدود الشمالية.

تقرير حركة الرياح

كما أوردت الهيئة تقريرا عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون غربية إلى شمالية غربية على وسط وشمال وجنوب غرب بسرعة 14 – 36 كم/ساعة، والموج يرتفع من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.