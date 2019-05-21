الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية | تُحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة واحتمالية السيول بمنطقة مكة المكرمة 16 رمضان 1440

طقس المملكة العربية السعودية، والذي شهد خلال الأيام الماضية العديد من الظواهر الجوية الغير مُستقرة بمناطق محددة، تمثلت في مجملها بهبوب رياح تكن مُثارة للرمال والغبار في العادة، بدت على المناخ خاصة بمنطقة مكة المكرمة ظاهرة جوية استدعت مزيداً من الحذر، إلى الحد الذي دعي الدفاع المني بأجهزته لإعلان حالة الطوارىء .

فلقد صدر فعلياً ما يُفيد أن أجهزة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لسقوط الأمطار المتوقع يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440، فهيا بنا نتعرف على أبرز التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة فيما يخص حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء بمكة المكرمة .

تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الطقس بمكة المكرمة

حيث أكد تقرير الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 ميلادياً، 16 من شهر رمضان 1440 هجرياً، أن منطقة مكة المكرمة سوف تتعرض لطقس يسود عليه أمطار متوسطة إلى غزيرة، وذلك بمناطق مكة من محافظة الطائف بمركز الشفا تحديدا، وكامل محافظة ميسان .

التأثيرات المصاحبة لحالة الطقس يوم الثلاثاء بمكة المكرمة

ولقد أعلن التقرير أيضاً، الحالات المصاحبة لهطول الأمطار المتوقعة الثلاثاء بمكة المكرمة، مؤكداً أن تلك الحالات تتمثل في :

تساقط البرد .

مع تدني ملحوظ في الرؤية .

نشاط واضح للرياح السطحية .

مع فرضية حدوث سيول بل وتحذير منها من قبل الأجهزة المختصة .

مع ملاحظة :

أن بيانات التقرير السابق عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية عن طقس مكة المكرمة الثلاثاء، ساري من الساعة الواحدة مساءً حتى التاسعة مساءُ من اليوم نفسه .