الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها كسفير سعودي لدى الولايات المتحدة | ريما بندر أول سفيرة سعودية في واشنطن

قدمت الأميرة السعودية ريما بنت بندر أوراق اعتمادها كسفير المملكة لدى الولايات المتحدة يوم الخميس، بعد أكثر من شهرين من تعيينها في هذا المنصب الرئيسي.

وكتبت “يشرفني أن أقدم بيانات الاعتماد الخاصة بي اليوم وتتطلع إلى بدء هذا الفصل من حياتي في واشنطن العاصمة، وتبدأ الرحلة بفريق رائع”.

تم ترشيح الأميرة ريما لهذا المنصب في 23 فبراير وأدت اليمين أمام الملك سلمان في الرياض في أبريل، لتصبح أول سفيرة للمملكة العربية السعودية والممثلة الدبلوماسية السعودية الحادية عشرة في واشنطن وحلت محل الأمير خالد بن سلمان ، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير الدفاع في المملكة.

كانت الأميرة ريما نائبة رئيس شؤون المرأة في الهيئة العامة للرياضة (GSA)، وهو منصب شغلته منذ عام 2016 وعُينت أيضًا رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في عام 2017 وعُينت في اللجنة الأولمبية الدولية ( IOC) في أغسطس 2018.

الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها كسفير سعودي لدى الولايات المتحدة

قضت الأميرة ريما عدة سنوات في الولايات المتحدة أثناء شبابها عندما كان والدها الأمير بندر بن سلطان، وهو أيضًا سفير المملكة العربية السعودية لدى البلاد وتخرجت بدرجة البكالوريوس في دراسات المتاحف من جامعة جورج واشنطن وتعد رائد أعمال ومحسن، وقبل تعيينها الدبلوماسي، كانت الأميرة ريما نائبة رئيس شؤون المرأة في الهيئة العامة للرياضة منذ عام 2016، الأميرة ريما هي واحدة من الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي في الرياض وهي أيضًا عضو في المجلس الاستشاري للبنك الدولي لمبادرة تمويل سيدات الأعمال.