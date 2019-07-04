الأميرة ريما تقود وفدًا سعوديًا إلى أبوظبي لإحياء الذكرى 100 يوم للأولمبياد الخاص | أول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة

الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ترأس وفداً من الرياضيين من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد 100 يوم من العد التنازلي للألعاب الأولمبية العالمية الخاصة بأبوظبي 2019 – أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم – بدأ رسميًا في الثلاثاء.

سيتنافس أكثر من 7500 رياضي من 192 دولة في دورة الألعاب العالمية 2019 – الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – في مارس المقبل. قبل الحدث الهام، قالت الأميرة ريما، إن التزام المملكة العربية السعودية القوي بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيعني أن المملكة ستواصل التركيز على استيعاب أفراد المجتمع بغض النظر عن قدرتها.

الأميرة ريما تقود وفدًا سعوديًا إلى أبوظبي لإحياء الذكرى 100 يوم للأولمبياد الخاص

قالت الأميرة ريما، نائبة التخطيط والتنمية في الجمعية العامة: “تتعهد أجندة التنمية المستدامة بعدم ترك أحد وراءها”، ولكن الحقيقة هي أن الشرق الأوسط بحكم تراثنا، كان دائمًا مجتمعًا جامعًا الهيئة الرياضية (GSA) بالألعاب الأولمبية الخاصة وهي فرصة رائعة للاحتفال بالرياضيين وللتجمع كمجتمع”.

سارة أحمد فلمبان من جدة تنتظر بفارغ الصبر فرصتها للتألق في الألعاب العالمية وسيكون اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا جزءًا من فريق مكون من 51 لاعبًا من المملكة العربية السعودية سيهبطون في العاصمة الإماراتية في مارس المقبل لاظهار مهاراتهم في مجموعة من المسابقات الرياضية – وتمثيل بلادهم في أفضل حالاتها.

قالت سارة، التي ستنافس في بوكو في الألعاب العالمية، إنها تشعر بالفخر لتمثيل المملكة على المسرح الرياضي العالمي وقالت: “أنا فخور جدًا وأمارس كل يوم و “أنا سعيدة ومتحمسة للغاية وتحلم بإمساك ميدالية ذهبية على المنصة.

كانت الأميرة ريما واحدة من أوائل من قاموا بإعادة تغريد الرسوم التوضيحية المتحركة على الإنترنت لامرأة سعودية تقود سيارتها بعنوان “ابدأ محركاتك” للفنانة الشهيرة مليكة فافر.